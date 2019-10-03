شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» توضح خطوات تسجيل الموردين عبر بوابة المشتريات الحكومية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري «فيديوجراف» يوضح خطوات الحصول على خدمة تسجيل الموردين عبر بوابة المشتريات الحكومية، والتي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
تقدم البوابة، وفقًا لفيديو وزارة التخطيط، عددا من الخدمات الالكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية، حيث تناول الفيديو خدمة تسجيل الموردين والتي يتم الحصول عليها من خلال الدخول على الرابط الخاص ببوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg، ومنها يتم اختيار تبويب أشخاص ثم بوابة المشتريات الحكومية ثم تسجيل مورد ليقوم الموردين بملء استمارة البيانات الخاصة بهم وبشركاتهم.
وتضم بوابة المشتريات الحكومية عددا من الخدمات الأخرى والتي تتمثل أبرزها في خدمة تسجيل المنتجات المحلية وخدمة التقييم اللاحق للموردين، وتأتي تلك الخدمات في إطار خطة الدولة نحو ميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين الحصول عليها.
وتتضمن بوابة التعاقدات اخر العمليات التي تم إجرائها فضلاً عن قائمة بالموردين المحظورين، ويمكن من خلالها الحصول على القرارات والقوانين حول المشتريات والتعاقدات العامة، كما يستطيع المواطن الإحاطة بالتعاقدات التي يمكن التعاقد عليها أو التي يجري البت فيها أو التي تم إصدار أمر توريد لها.
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