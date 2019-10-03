شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الإسكندرية للروم يستقبل سفير اليونان ووزير خارجيتها السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا انوطنيو مطران طنان والمتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، أن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم استقبل بمقر البطريركية في الإسكندرية اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليونان السابق والمسؤول عن قضايا اليونانيين المغتربين أنتونيس ديمتريوس خلال زيارته الرسمية لمصر، يرافقه سفير اليونان في مصر نيكولاوس غارليديس، والقنصل العام لليونان في الإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس.

وأعرب البابا ثيودروس عن سعادته لزيارة وزير الخارجية لكاتدرائية بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، بقوله «أود أن أعرب عن فرحي الكبير بوجودكم هنا اليوم، حيث أنا نفسي مغتربًا يونانيًا، وقد خدمت في أماكن كثيرة من الأرض والآن بصفتي الأب الروحي للإسكندرية ولكل إفريقيا، أرحب بكم هنا في مقر البطريركية لتحقيق أمنياتي لمواصلة رحلاتي التبشيرية في المستقبل بأفريقيا، وأعلمكم أننا نعيش وسنعيش هنا على أرض مصر المباركة«.

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وقدم البابا صورة القديسين قسطنطين وهيلين إلى الوزير.

بدوره وجه ديمتريوس الشكر إلى البابا ثيودروس على الاستقبال والحفاوة وأضاف: «إنها نعمة للقائكم والتحدث اليكم متمنيًا لكم الشجاعة والقوة لمواصلة هذا العمل الرائع الذي يتم القيام به في هذه القارة العظيمة».

واعقب الزيارة القيام بجولة في موقع المتحف الأثري بالبطريركية والمكتبة البطريركية.