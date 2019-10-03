شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: متابعة يومية لسير عملية التدريب بالوحدات المتنقلة بالمحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الوحدة المركزية بالوزارة والمسؤولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية في أربع محافظات، وهي: (الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد)، بالمتابعة اليومية لسير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك في إطار مبادرة «مهنتك ..مستقبلك»، والتي تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وتلقى «سعفان» تقريرا من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد أشارت فيه إلى إلتزام كافة المتدربين من الشباب والفتيات بحضور اليوم الثالث من التدريب، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب ١٥ عاملا على مهنة السباكة، ومثلهم على مهنة الكهرباء، لمدة أسبوعين لكل دورة، وأنه تم اختيار المتدربين والمتدربات الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبي التدريب بالمحافظة، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

وأكد الوزير أنه سيتم منح الثلاث الأوائل من كل دورة ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة في مهن السباكة والتركيبات الكهربائية، مشيرا إلى أنه جاري تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى تطوير منظومة التدريب والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الدورات التدريبية.

وزير القوة العاملة يتابع دورات التدريب على المهن والحرف

وزير القوة العاملة يتابع دورات التدريب على المهن والحرف

وزير القوة العاملة يتابع دورات التدريب على المهن والحرف