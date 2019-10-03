شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يرسم أول شماس إنجيلي بدير القديس سابا 9 أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران ناركيسوس مطران أكرا ووكيل بطريركية الاسكندرية للروم أن البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر افريقيا للروم سيتمم طقس رسامة أول شماس مصرى انجيلى «خادم هيكل» لدير القديس سابا في الاسكندرية يوم 9 اكتوبر الجارى.

وأضاف «ناركسيوس» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أن البابا سيترأس صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا بمناسبة مرور 15 عامًا على ترأسه العرش البطريركي السكندري يعقبه رسامة خادم الهيكل بافلي النجار شماسًا إنجيليًا بمشاركة الاباء الرهبان والقساوسة وبحضور العديد من الاقباط الروم وأسرة الشماس الجديد .

Advertisements

وأشار إلى أن الدير يوجد به 4 رهبان وراهبين قساوسة فيما يعد «بافلي» أول شماس يتم رسامته على الدير.

وكان البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، افتتح دير القديس سابا في الإسكندرية، الذي كان مقرا للبطريركية قبل انتقالها إلى منطقة المنشية الصغرى في ديسمبر الماضي بعد إعادة تجديده بالكامل بسبب الأضرار التي أصابته بسبب الظروف الجوية السيئة في مدينة الإسكندرية.

يذكر أن الدير يضم أكبر جرس يزن حوالي 3 أطنان يرجع تاريخ صناعته إلى 25 يونيو 1838، وعمره 181 عام وصنعه الجنرال الروسي الكمدار ميخائيل سيمنا في عهد امبراطور روسيا نيقولا الأول، والذي أهداه إلى مصر في عهد محمد على باشا لوضعه في كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، وهو عبارة عن ناقوس مخروطي الشكل كبير الحجم من النحاس القوي ارتفاعه مترين وقمته من أعلى على شكل تاج ويزخرف الجرس وحدات زخرفية دائرية تفصل بينها خطوط بارزة والنقوش الزخرفية تمثل أشكال للنباتات وأخرى هندسية بجانب نقش تخيلي لأحد الملائكة، بالإضافة إلى كتابات بارزة باللغة الروسية تشير إلى صاحب الإهداء وتاريخ الصناعة.