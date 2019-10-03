شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد ، حيث قام بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول.

ثم قام الرئيس بوضع إكليل الزهور علي قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة علي روحه الطاهرة، وصافح عددا من أفراد أسرته. كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ، وصافح عدا من كبار قادة القوات المسلحة .

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وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله إلي قبر الجندي المجهول ، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وعقب ذلك ، توجه الرئيس السيسي، إلى منطقة القبة حيث زار قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحما علي روحه الطاهرة ، وصافح أفراد أسرة الزعيم الراحل.