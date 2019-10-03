شكرا لقرائتكم خبر عن كسر مفاجئ في خط مياه «الزعفرانة- السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر إن خط المياه قطر 800 مم، والمغذي لمنطقة العين السخنة، تعرض، صباح الخميس، لكسر مفاجئ، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المنطقة التي تقع بين الزعفرانة وحتى الكيلو 30 طريق «الزعفرانة- السويس».

وقال المهندس يحيي صديق، رئيس الشركة بالمحافظة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن عددا من مهندسي وفنيي الشركة يجرون العمل على إصلاح الخط، مشيرًا إلى أنه سوف تتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى فور الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح.