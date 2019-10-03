شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 19 مسؤولًا وموظفًا في 3 وحدات محلية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، الخميس، 19 مسؤولًا وموظفًا في 3 وحدات محلية بمراكز منية النصر وطلخا ودكرنس، للتحقيق، بسبب التقصير في العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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قرر المحافظ إحالة رؤساء أقسام إيرادات النظافة والقسم الهندسي والبيئة ومسئولي المعدات والإشغالات بالوحدة المحلية بديسط التابعة لمركز طلخا للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه متأخرات النظافة ومخالفة شروط الترخيص، ووجود إشغالات بالشوارع ووجود حالات هدم بدون ترخيص.

كما قرر احالة رؤساء القسم الهندسي ورخص المحلات والإيرادات بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لمركز منية النصر للتحقيق للتراخي في منع التعدي على الشارع وعدم تحصيل رسوم تأمين كاميرات وعدم تحصيل تكاليف الإزالة ل6 حالات إشغالات.

وأحال كل من رئيس قسم الرخص ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مغاسل السيارات، التي تعمل بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفة شروط الترخيص.