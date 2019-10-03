شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء وتشطيب الواجهات.. شرط التصالح مع أصحاب المباني المحالفة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني للعقارات باللون الموحد، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي طلبات تصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة دون تراخيص إلا بعد تشطيب واجهاتها.

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ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ التي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن، بعد تحديد العقارات التي سيتم طلائها، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة.

أكد المحافظ عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار وفقاً لأحكام المواد 138،139،140،176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذة العقارات.

فى السياق، قامت مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام، بالانتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لعدد 1226 واجهة مبنى من إجمالى 6119 مبنى في نطاق المحافظة.