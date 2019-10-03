شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإنجيلية»: حققنا «انتصار أكتوبر» بإرادة الشعب وقواته المسلحة الباسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

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وقال «زكي» في برقية، الخميس، إنه «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير«.

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال «زكي» في بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية: «السادس من أكتوبر كانت الملحمة الكبرى لشعبنا العظيم، التي تعكس روح الكرامة الوطنية للمصريين. لقد حققنا الانتصار بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة»، كما جاء في البرقية.