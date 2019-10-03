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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أقام نادي كايرو نايل فالي، الأربعاء، ٢٥/٩/٢٠١٩، حفل ترفيهي لأطفال جمعية الغد المشرق لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وفي نهاية الاحتفال، قام النادي بتوقيع بروتوكول تعاون RCC مع السيده شهيناز أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية للمساعدة في: -

- تطوير وتجديد الصوبة الزراعية الحالية كنشاط مناسب لقدرات الأوﻻد واﻻستفادة من إنتاجها وتسويقه.

- توفير أدوات التعليمية المناسبة لتعليم الأبناء منها أجهزة كومبيوتر أو تابلت.

- محاولة توفير أتوبيس مجهز للطلبة الذين يستخدموا الكراسي المتحركة أو إجراء أي تعديل للأتوبيس الحالي.

وقد اعربت شاهيناز عن مدى امتننها للنادي لما أدخله من بهجة وفرحة على قلوب الأولاد

ويشكر النادي كل من ساهم وساعد من الأعضاء، وشارك بالحضور ر. هاله حمدي، س ف. حنان الفونس، ر س. زينب عزت، نسمة كامل، مها فاروق، غادة عطية.

نادي كايرو نايل فالي يقيم حفل ترفيهي لأطفال جمعية الغد المشرق لذوي الاحتياجات الخاصة

نادي كايرو نايل فالي يقيم حفل ترفيهي لأطفال جمعية الغد المشرق لذوي الاحتياجات الخاصة

نادي كايرو نايل فالي يقيم حفل ترفيهي لأطفال جمعية الغد المشرق لذوي الاحتياجات الخاصة

نادي كايرو نايل فالي يقيم حفل ترفيهي لأطفال جمعية الغد المشرق لذوي الاحتياجات الخاصة