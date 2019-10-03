شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع عدد المعلمين ما قبل الجامعي لـ1.19 مليون في «2017 – 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المدرسين بالتعليم ما قبل الجامعي ارتفع ليبلغ 1.19 مليون مدرس عام 2017- 2018 مقابل 1.16مليون مدرس خلال عام 2016- 2017 بزيادة 2.8% من إجمالي عدد المدرسين.

وأوضح الجهاز في بيان، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يُحتفل به في 5 أكتوبر من كل عام، وأقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994- ارتفاع عدد المدرسين في التعليم العام ليصل إلى مليون مدرس عام 2017- 2018 مقابل 992.8 ألف مدرس عام 2016- 2017، كما زاد عدد المدرسين بالتعليم الأزهري ليبلغ 170.8 ألف مدرس مقابل 169.1 ألف مدرس.

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وأضاف أن عدد المدرسين في التعليم ما قبل الابتدائي بلغ 52.9 ألف مدرس منهم (49.9 ألف بالتعليم العام- 3 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ1.4 مليون تلميذ منهم (1.3 مليون بالتعليم العام- 75 ألف بالتعليم الأزهري).

وأشار إلى أن عدد المدرسين بالتعليم الابتدائي بلغ 512.9 ألف مدرس منهم (435.9 ألف بالتعليم العام- 77 ألفًا بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ12.5 مليون تلميذ منهم (11.6 مليون بالتعليم العام- 910.6 ألف بالتعليم الأزهري).

ولفت إلى أن عدد المدرسين بالتعليم الإعدادي بلغ 309 آلاف مدرس منهم (263.3 ألف بالتعليم العام- 45.7 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ5.2 مليون تلميذ منهم (4.8 مليون تعليم عام- 386.6 ألف تعليم أزهري)، بينما بلغ عدد المدرسين بالتعليم الثانوي 150 ألف مدرس منهم (106.9 ألف بالتعليم الثانوي العام- 43.1 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ2.1 مليون تلميذ منهم (1.7 مليون بالتعليم الثانوي العام- 373.5 ألف بالتعليم الأزهري).

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد المدرسين بالتعليم الفني بلغ 149.8 ألف مدرس يقومون بالتدريس لـ1.9 مليون تلميذ، و8.2 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لـ129 ألف تلميذ، و9.8 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التربية الخاصة لـ 38.6 ألف تلميذ، و2.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لـ14.8 ألف تلميذ أزهري.