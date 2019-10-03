شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لبحوث المياه يتقدم أكثر من 2500 مركز فى تصنيف مراكز البحوث العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى، تقدما بأكثر من 1000 مركز فى الترتيب العام بين المراكز البحثية العالمية، طبقًا لآخر تقييم تم نشره هذا العام على الموقع الإلكترونى لتصنيف مواقع مراكز البحوث العالمية‏ "Ranking Web of Research Centers

وتقدم المركز خلال الفترة منذ إبريل 2018 حتى الآن أكثر من 2500 مركز فى الترتيب بين المراكز البحثية العالمية، وعلى المستوى المحلى تقدم المركز على ستة مراكز بحثية مصرية وكذلك قفز على 39 مركزا إقليميا على المستوى العربى لنفس الفترة.

يشار إلى أن المركز القومى لبحوث المياه يمثل الذراع البحثى لوزارة الموارد المائية والرى ويضم 12 معهد بحثى متخصص فى كافة علوم المياه، كما أنه المعنى بتقديم كافة الدراسات والاستشارات الفنية المتعلقة بالشأن المائى.

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكترونى الذى نشر التقييم هو مبادرة من معمل سايبرميتريكس وهى مجموعة بحثية تنتمى إلى المجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) الإسبانى، وهى أكبر هيئة بحثية عامة فى إسبانيا تأسست عام 1939 عن هيئة سابقة تسمى مجلس التوسع فى الدراسات والبحوث العلمية التى تم إنشاؤها عام 1907 برئاسة رامون كآجال الحائز على جائزة نوبل.