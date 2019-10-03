شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 4 لجان متخصصة لمتابعة توزيع التقاوى الشتوية بالأسعار المدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها المرورية على منافذ بيع تقاوى المحصول الشتوى، للتأكد من بيعها بالأسعار المدعومة من وزارة الزراعة.

وأكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، لـ "الخليج 365 "، أن هناك لجان متخصصة تقوم بالمرور على منافذ توزيع وبيع تقاوى المحاصيل الشتوى بالسعر المدعم من قبل وزارة الزراعة، خاصة "القمح والفول والبرسيم"، مشدد على ضرورة المتابعة المستمرة الميدانية لكافة المنافذ ومراقبة الأسعار، وخصوصا من الجهات المعنية، والتى تقوم ببيع التقاوى، مناشد المزارعين بضرورة إبلاغ إي جهة رسمية عن أى تجاوزات فى أسعار التقاوى.

وأوضح حاتم إبراهيم، أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، هى الجهة المنوط بها إنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية، وبأسعار مناسبة لجميع المزارعين والعمل على عدم التلاعب فى الأسعار، مشير إلى أنه تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الشتوية من وزارة الزراعة، بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لرفع العبء عن الفلاحين ومساعدته، موضحا أن طرح تقاوى 7 محاصيل للزراعات الشتوية بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الإنتاج خاصة القمح، ومنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعى لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين، "قائلا ": نتلقى أى شكاوى من المزارعين وحل على الفور.