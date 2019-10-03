شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكييف يفتتح الجناح المصرى فى معرض أوكرانيا الدولى لسوق السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير حسام الدين على سفير جمهورية مصر العربية لدى أوكرانيا، الجناح المصرى ضمن الدورة الـ27 لمعرض أوكرانيا الدولى لسوق السفر فى العاصمة كييف، والذى يعقد فى الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجارى .

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن الجناح المصرى أبرز الإمكانيات الضخمة التى تمتلكها مصر فى قطاع السياحة، بما يسهم فى تعريف السوق الأوكرانى بالتطورات التى يشهدها هذا القطاع الحيوى فى الوقت الراهن.

وأكد السفير المصرى، خلال اجتماعه مع مسئولى الجهة المنظمة للمعرض، على اهتمام مصر البالغ بالسياحة الأوكرانية لمصر، وأهمية استمرار الجهود لزيادة معدلات تدفق السياحة الأوكرانية لمختلف الوجهات السياحية وتوسيع نطاقها، بما يعكس طبيعة العلاقات الودية بين البلدين، وتنافسية المنتج السياحى المصرى، حيث يحتل السوق الأوكرانى المرتبة الثانية فى قائمة أفضل عشر دول مصدرة للسياحة إلى مصر عام 2018.

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ويعتبر هذا المعرض أحد أهم المعارض الدولية التى تعمل على جذب انتباه السائح القادم إلى مصر من دول أوروبا بشكل عام، وأوكرانيا بشكل خاص.

ويشارك فى المعرض عدد من الشركات وممثلى القطاع السياحى والفندقى على مستوى العالم، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة التى تحظى بها فعاليات المعرض هذا العام، وتشهد النسخة الحالية من المعرض مشاركة حوالى 10 آلاف مهنى متخصص من داخل وخارج أوكرانيا، بالإضافة إلى 120 عارض من 20 دولة حول العالم.