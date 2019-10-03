شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: ضبط 80 سيارة مخالفة تعيق حركة الطلاب وغير ملتزمة بخطوط السير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى، حملة مفاجئة على المواقف العشوائية بمحيط المدارس، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفات المرورية المقررة من قبل المحافظة، وفحص التراخيص الخاصه بالسيارات وخطوط السير .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة، استهدفت مناطق شارع السودان وناهيا وفيصل والهرم والطالبية وعز الدين عمر والبحر الأعظم وميدان المنيب، وقد أسفرت عن ضبط 80 سيارة سرفيس غير ملتزمة بخطوط السير والتعريفات المقررة وتعوق حركة سير الطلاب والمواطنين بالشوارع، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع السائقين المخالفين وتوقيع غرامات مشددة عليهم .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور، لإزالة أى مواقف عشوائية بمحيط المدارس، التى تعيق حركة الطلاب والمواطنين، إضافة إلى رفع الإشغالات وإزالة المعوقات التى تعترض الحركة المرورية من باعة جائلين وعربات مأكولات .

من جانبه أشار رئيس جهاز السرفيس بأنه تم تنظيم حملات بمناطق الكوبرى الخشب وإمبابة والهرم والعمرانية وأبو النمرس والمنيب، أسفرت عن ضبط 73 سيارة مخالفة للتعريفات وخطوط السير المقررة.