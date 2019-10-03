شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بدء إجراءات تصدير "البلح" للأسواق الصينية من المزارع المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا بدء إجراءات سير تصدير التمور المصرية غير المصنعة "الفرش" إلى الأسواق الصينية، من المزارع التى اعتمدها سلطات الحجر الزراعى الصينى خلال زيارته الأخيرة، وذلك بعد موافقتها رسميا على دخول البلح إلى أسواقها.

وأضاف العطار لـ "الخليج 365 "، أن هناك زيارة مرتقبة لوفد زراعى صينى الفترة المقبلة لاعتماد المزيد من مزارع النخيل لتصدير التمور إلى أسواق "بكين" ، خاص بعد وضع منظومة جديدة لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل، موضحا أنه تم تعميم منشور من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى لبدء إجراءات التصدير من المزارع التى اعتمدها الجانب الصينى، وتلقى طلبات التصدير وفقا للشروط التى سيضعها الحجر الزراعى وتتوافق مع الشوط الدولية.

كانت سلطات الحجر الزراعى الصينى وافقت على فتح أسواقها أمام البلح الفرش المصرى، بعد انتهاء الحجر الزراعى المصرى من منظومة تصدير التمور غير المصنعة فرش إلى "بكين "، ومراجعة تبادل المعلومات بين الحجر الزراعى المصرى والصينى، حول إجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بجودة وسلامة التمور المستوردة من مصر، بالإضافة إلى زيارات الوفد الصينى لمزراع النخيل بمصر ومحطات وفرز وتعبئة التمور.