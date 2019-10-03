شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يفتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، " الأطباء، الصيادلة، البيطريين، الأسنان"، فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة والتجديد والإضافة بداية من أكتوبر الحالى 2019، حتى 30 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من 1 يناير 2020.
وأوضح مجلس إدارة المشروع، أنه قد قرر رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطرى).
وأشار إلى أنه تم توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المهن الطبية يفتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.