شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يفتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، " الأطباء، الصيادلة، البيطريين، الأسنان"، فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لأول مرة والتجديد والإضافة بداية من أكتوبر الحالى 2019، حتى 30 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من 1 يناير 2020.

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وأوضح مجلس إدارة المشروع، أنه قد قرر رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 الف جنيه سنويا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية ( الأسنان، الصيادلة، البيطرى).

وأشار إلى أنه تم توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.