شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العربى للمياه ينظم جلسة عن أهمية رفع الوعى لمواجهة ندرة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس العربى للمياه جلسة خاصة عن أهمية رفع مستوى الوعى لمواجهة ندرة المياه، على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الفترة من 20 - 24 أكتوبر الحالى بالقاهرة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، حيث تواجه مصر نمواً سكانياً سريعاً فى حين أن الموارد المائية اللازمة للوفاء بالاحتياجات شحيحة.

وأوضح المجلس العربى للمياه أنه طبقاً لتوقعات الأمم المتحدة فإن مصر ستقترب من حالة "ندرة المياه المطلقة" بحلول 2025، حيث يعتمد السكان بشكل أساسى فى توفير احتياجاتهم على نهر النيل، وأن توافر المنياه تعد مشكلة تتفاقم باستمرار فى مصر كل يوم خاصة أنه من المتوقع أن يصبح المناخ أكثر جفافاً مع مرور الوقت، لذلك فمن الضرورى رفع الوعى العام بإستخدام الموارد المائية بطريقة رشيدة ومستدامة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر سيكون بمثابة فرصة للأكاديميين والعلماء وصانعى السياسات وخبراء الموارد المائية من جميع أنحاء العالم لعرض ومناقشة القضايا والخطط والإجراءات الرئيسية المتعلقة بالاستجابة لتحديات ندرة المياه كما أنه يهدف إلى عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي لترجمة الرؤية التي تم وضعها في أسبوع القاهرة الأول للمياه 2018 إلى إجراءات نحو أفضل الممارسات وخطط التنفيذ المناسبة بالإضافة إلى التـأكيد على نقل المعرفة والحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال العامة والخاصة الناجحة وتحديد الفرص والعوائق واحتياجات بناء القدرات، والذى يأتى تتويجاً للنجاح الذى حققه أسبوع القاهرة الأول للمياه أكتوبر 2018.