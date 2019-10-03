رئيس الطائفة الإنجيلية فى ذكرى أكتوبر: حققنا الانتصار بإرادة الشعب وقواته المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر فى برقية له اليوم جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدنى أن أقدم لسيادتكم خالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة فى حرب السادس من أكتوبر. وندعو الله فى هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى بيان لرئاسة الطائفة الإنجيلية اليوم: "السادس من أكتوبر كانت الملحمة الكبرى لشعبنا العظيم التى تعكس روح الكرامة الوطنية للمصريين. لقد حققنا الانتصار بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".