شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يقرر تعيين عبد الفتاح خضر عميدا لكلية أصول الدين بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور عبد الفتاح محمد خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، عميدا للكلية.

والدكتور عبد الفتاح خضر، هو أستاذ التفسير وعلوم القرآن، بجامعة الأزهر، وقد حفظ القرآن فى كتاب القرية فى سن مبكرة، ثم التحق بالأزهر ودرس فى المعهد الأحمدى بطنطا، حتى حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1980م من معهد طنطا الأزهرى، ثم تخرج من كلية أصول الدين بالمنصورة سنة 1985م.

وحصل عميد أصول الدين بالمنوفية على الماجستير فى التفسير بامتياز سنة 1992م من كلية أصول الدين بطنطا، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن موضوع "الجمل وحاشيته على تفسير الجلالين.. تحقيق ودراسة".

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كما عين بالجامعة مدرسا بقسم التفسير في كلية أصول الدين بالمنوفية سنة 1997م، ثم رقي إلى أستاذ مساعد سنة 2001م، ثم درجة الأستاذية فبراير 2006م.

أشرف وناقش عشرات الرسائل العلمية داخل جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى والجامعات العربية، كما شارك في عشرات المؤتمرات داخل مصر وخارجها، وله عدد من المؤلفات والبحوث والمقالات العلمية المنشورة محليا وعربيا ودوليا.

ونال خضر عضوية الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه (تبيان) منذ 2008م وشارك في إبداء الرأي في تأسيسها، كما يشغل منصب رئيس الجمعية العلمية الأزهرية بمصر، وقد نال عدد من الأوسمة وعدد كبير من شهادات التقدير من مجمعات علمية ومجتمعية كبيرة.