الأوقاف تبحث مع سفير مصر باليونان أوجه الاستفادة من الوقف المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، السفير إسماعيل خيرت، بمناسبة توليه منصبه الجديد، سفيرا لجمهورية مصر العربية باليونان، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، ودراسة أوجه الاستفادة القصوى من الأوقاف المصرية فى اليونان فى ضوء العلاقة القوية بين كل من جمهورية مصر العربية ودولة اليونان الصديقة.



وأهدت الأوقاف سفير مصر باليونان مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية المترجمة إلى اليونانية فى مجال تجديد الخطاب الدينى.

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