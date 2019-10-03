شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تنفيذ برنامج تطعيمات قومى للطلاب من الحضانة حتى الثانوى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تنفيذ برنامج تطعيمات دورى لتلاميذ المدارس يشمل السنة الأولى من المراحل التعليمية (حضانة – ابتدائى - إعدادى - ثانوى) بالطعم السحائى الثنائى للوقاية من الالتهاب السحائى البكتيرى.

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وأضافت وزارة الصحة والسكان: سيتم تطعيم تلاميذ الصف الثانى والرابع من المرحلة الابتدائية بجرعة منشطة من طعم الثنائي (D.T) الذى يقى الطلاب من مرضى الدفتيريا والتيتانوس، مشيرة إلى أنه سوف يتم تطعيم حوالى 11 مليون طالب من المستهدفين بالتطعيم للعام الدراسى الحالى.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم العمل على توفير الرعاية الوقائية للحد من انتشار عدد من الأمراض بين طلاب المدارس ومنها "الالتهاب السحائى" وهو التهاب الأغشية المغطية للمخ والنخاع الشوكى ويشمل السائل النخاعى، مشيرة إلى أن العدوى بهذا المرض تنتقل عن طريق الرذاذ أو استعمال الأدوات الخاصة بالمريض، خاصة فى الأماكن المزدحمة ورديئة التهوية.