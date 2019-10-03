شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يفتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع التنسيق الإلكترونى، فتح الباب أمام تحويلات تقليل الاغتراب لمن لم يستفد منها، لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بعد انتهاء كل أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2019، إذ أن الموقع يعطى فرصة أخيرة للراغبين فى تقليل اغترابهم ولم يستفيدوا من هذه الخدمة من قبل.

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كشف أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تم توزيعهم بشكل نهائى على الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة بلغ 558 ألف طالب بمختلف مراحل التنسيق التى أنجزتها الوزارة، موضحا أن عدد طلاب الشهادات معادلة العربية 12 ألفا و4 آلاف طالب بالشهادات المعادلة الأجنبية، موضحا أنه تم توزيع 197 ألف طالبا بالشهادات الفنية على الكليات والمعاهد التابعة للوزارة، موضحا أن عدد خريجى الثانوية الأزهرية المقبولين بالجامعات الحكومية والمعاهد 4700 طالب.