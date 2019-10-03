مجمع البحوث الإسلامية: قافلة مشتركة مع الأوقاف تنطلق غدًا للقاهرة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية أحد هيئات الأزهر الشريف، إطلاق القافلة الأسبوعية المشتركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف غدًا الجمعة إلى مدينة القاهرة الجديدة؛ للانتشار والتواجد فى كبرى مساجد المدينة والاتصال المباشر مع المواطنين، في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الدينى.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن القافلة تستهدف الانتشار والتواجد فى مختلف مدن الجمهورية والوصول إلى مختلف فئات الشعب لتوعيتهم والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم.
وأضاف عيَاد أن القافلة تتناسب مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تتناول منزلة الشهداء، وفضل التضحية في سبيل الوطن، وضرورة الاستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، واستلهام روح الإصرار والتحدى والنجاح الذى حققته قواتنا المسلحة ولا تزال تحققه حتى الآن.
أشار الأمين العام إلى أن الخطة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته ووزارة الأوقاف تعمل على توحيد الجهود الدعوية والتوعوية على مستوى الجمهورية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة فى التوعية الشاملة.
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