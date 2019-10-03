شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحرر 142 محضر حرق قش أرز وإجراءات قانونية تجاه المركبات والمنشآت المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، تواصل حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين حيث حررت خلال موسم الحصاد الحالى 142 محضر حرق قش أرز حتى تاريخه ضد المزراعين المخالفين، باستخدام الأقمار الصناعية فى رصد ومعرفة نقاط الحرق على مدار الـ 24 ساعة يتم من خلالهم توجيه محاور التفتيش لوقف التلوث الناتج عن عملية الحرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد قامت الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18178 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3805 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من ناحية آخرى، قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغرى بلغ عدد تلك المنشأت حتى تاريخه 3383 منشأة و تبين مخالفة عدد 797 منشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتحرص وزارة البيئة على تنفيذ خطة توعية بيبئة للمزراعين تتضمن عقد عدد من الندوات واللقاءات للتوعية بأضرار حرق قش الأرز على البيئة والإنسان وفوائد جمعه وتدويره والاستفادة منه وقد وصل عدد الأنشطة التوعوية التى تم تنفيذها حتى الآن إلى 1230 نشاط.