شكرا لقرائتكم خبر عن "العبور الجديد وحكاية نصر 45".. فعاليات التعليم العالى للاحتفال بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد إعداد القادة بحلوان استعداده لتنظيم (مهرجان حكاية نصر45 )؛ بهدف نشر الحقائق التاريخية حول حرب أكتوبر المجيدة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر المجيد.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الفعاليات التى تتبناها الوزارة تأتى لتنمية الوعى لدى الشباب الجامعى بأسباب النصر، والتضحيات التى قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصرى لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم.

من جانبه، أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، إن الوزارة أطلقت مبادرة العبور الجديد وتتضمن عدد من الندوات والفعاليات التثقيفية لطلاب الجامعات عن حرب أكتوبر والبطولات التى شهدتها.

وأضاف عبد اللطيف لـ"الخليج 365"، أن هذه المبادرة ستدخل فى التقييم الخاص بالجامعات فيما يخص مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أنها تتضمن نشطة رياضية وثقافية وقصة قصيرة وأفلام روائية وندوات لأبطال حرب أكتوبر بداية من يوم 1-3 أكتوبر الجارى بجامعة قناة السويس ويومى 14 و15 أكتوبر بجامعة الزقايق وغيرها من الجامعات المشاركة فى الفعاليات.