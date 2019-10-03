شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: بدء وصول زيت الطعام المستورد اعتبارا من 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء وصول كميات زيت الطعام المتعاقد عليها ضمن المناقصة رقم 4 التى طرحتها هيئة السلع التموينية الشهر الماضى اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الجارى، وحتى 25 من الشهر نفسه، على أن تصل الدفعة الثانية من يوم 26 أكتوبر وحتى يوم 10 نوفمبر المقبل لطرحة على بطاقات التموين، فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية أولا بأول.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد تلقت تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية عن توافر السلع الأساسية وارتفاع ارصدتها، حيث بلغ الاحتياطى الاستراتيجى من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، والدواجن 2.5 شهر.

وشددت الوزارة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها فى كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى وبقالى التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

Advertisements