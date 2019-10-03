شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: لجان لمتابعة صرف معاشات أكتوبر وتيسير الإجراءات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات سبتمبر من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى ومن ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومكاتب البريد وبنك ناصر، وكذلك المعاشات، حيث أكدت انتظام صرف المعاشات وتيسر الإجراءات للمواطنين.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى يومها الثانى على التوالى، حيث بلغ إجمالى حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأربعاء الثانى من أكتوبر بلغ إجمالى عدد الحالات 2 مليون 892 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 4 مليارات و 587 مليون جنيه.