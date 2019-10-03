شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الاتفاق بين "إعمار" و"النصر للإسكان" أرضى جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إن اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"هو اتفاق مرضى لجميع الأطراف.

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وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تسوية كافة النزاعات خلال الفترة القادمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.