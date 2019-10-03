شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار: نثق فى الاقتصاد المصرى ونعلن عن مشاريع جديدة بمصر خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية بين كل من شركتى النصر للإسكان والتعمير وإعمار مصر للتنمية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية.

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وقال العبار: "لدينا ثقة فى مصر واقتصادها مشيرا إلى أن معدلات النمو فى مصر مقارنة بالعديد من الدول كبيرة"، وتابع: "خلال أسابيع سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية للتأكيد على العمل المثمر فى مصر".

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن "إعمار" تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه رغم النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر فإن السوق المصري لايزال يحمل فرصا استثمارية كبيرة ، خاصة والسوق العقاري يشهد نمواً سنوياً وفرص حقيقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل وهو ما يظهر في حجم العمالة في إعمار مصر والذي يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر".