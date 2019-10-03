الأكاديمية الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بالأمس داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلي والدولي، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.

ووقعت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية بروتوكول التعاون والذي يتمثل في توفير خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA)، وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، أو البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية المصرفية بجمهورية مصر العربية.