شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بعد توقيع تسوية نزاع النصر وإعمار: ندعم ونشجع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم اليوم الخميس ، توقيع اتفاقية لتسوية النزاع التحكيمى بين كل من شركتى النصر للإسكان والتعمير وإعمار مصر للتنمية، وهو نزاع منذ 5 سنوات ، مضيفا: "المشكلة عمرها أطول من عمر الحكومة الحالية "، موضحاً أنه كان هناك مشاكل كثيرة ولكن فى إطار حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص كان هناك تفاوض جاد لتجنب أى نوع للجوء للقضاء.

وأضاف "مدبولى" فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص فهو الشريك الرئيسى فى التنمية الاقتصادية ودور الحكومة هو توفير المناخ الملازم لتشجيع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تم تسويتها فى عدد من المجالات الأخرى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تسوية أى منازعات خلال الفترة القادمة وتم إتاحة العديد من الأراضى وطرحها للشركات، وأن اى شركة تتقدم ستحصل على الأراضى بسهولة.

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وأكد أن الدولة توفر البنية الأساسية للمدن الجديدة مع تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى هذه المدن.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

‎وقال رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.