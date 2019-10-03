شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد.

وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليلا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، وصافح عددا من أفراد أسرته، ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.