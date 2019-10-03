توقيع اتفاقية التسوية النهائية بين النصر للإسكان وإعمار مصر للتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع اتفاق لتسوية النزاع التحكيمى بين كلا من شركتى النصر للإسكان والتعمير وإعمار مصر للتنمية . ويتعلق النزاع بمشروع آب تاون كايرو، المُقام على أرض هضبة المقطم بمساحة 3 ملايين متر مربع، ويعود إلى عدم إتمام «إعمار» كامل المشروع خلال 6 سنوات، تم الاتفاق عليها بالعقد الموقع فى 2005، إلى جانب ضم إعمار 216 ألف متر للمشروع.

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