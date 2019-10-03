شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات.. وكيف يؤثر على الأسعار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار الحكومة بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية فى مصر وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك، وهى المواد الأساسية لعدد كبير من المشروعات، الكثير من التساؤلات.





ماذا يعنى إعادة تسعير الغاز؟

ستقوم الحكومة بإعادة النظر فى الأسعار التى يتم محاسبة القطاع الصناعى عليها حاليا، والتى بلغت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لقطاع صناعة السيراميك كمثال، بحيث سيتم خفض هذا الرقم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما يعنى خفض تكلفة الإنتاج على هذه الصناعات.





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كيف يؤثر على انخفاض أسعار الصناعات؟يعتبر سعر الغاز للمصانع أحد العوامل الرئيسية التى يحتسب عليها المصنع تكاليف الإنتاج، ومن ثم تحميل هذه التكلفة على السلعة النهائية، ومع خفض الغاز -حسب كل نشاط صناعى شمله القرار- فإن المصانع ستقوم بإعادة النظر فى سعر المنتج.







ما هى الصناعات التى تم خفض سعر الغاز لها؟ ما هى الصناعات التى تم خفض سعر الغاز لها؟ صناعة الأسمنت تم خفض سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولار إلى 6 دولار، وخفضه لصناعة السيراميك إلى 5.5 دولار، وخفضه لمصانع الحديد لتصبح 5.5 دولار آيضا.

هل يساهم خفض سعر الغاز على أسعار السلع فى السوق؟بالطبع إذا استجابت المصانع التى شملها قرار الخفض لهذا القرار، فمن الطبيعى تخفيض سعر المنتج فى صورته النهائية، نتيجة تراجع تكلفة الصناعة، والتى يدخل الغاز كجزء منها، لذلك ستشهد الأسواق انخفاض فى أسعار هذه الصناعات.