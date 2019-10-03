شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراجعة استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إرسال استمارات الطلبة الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة فى السودان للعام الدراسى الحالى،إلى أعضاء البعثة المصرية لكتابتها من قبل الطلبة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة أنه بعد انتهاء فترة كتابة الاستمارات يتم مراجعتها من جانب الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة قبل عقد الامتحانات للطلبة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى السودان من المقرر لها أن تنطلق فى شهر أبريل 2020.

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