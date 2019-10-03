شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. الحكومة توافق على إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 1884 لسنة 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، توجيها وزاريا رقم 28 لسنه 2019، لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء.

ننشر تشكيل دوائر الإرهاب التسعة ومقرها بمجمع طرة وأكاديمية الشرطة للعام القضائى الجديد..

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه رغم النجاحات الأمنية التى تحققت فإن خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائماً رغم تلقيها عدة ضربات إستباقية موجعة

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين على كافة أنحاء الجمهورية وذلك خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 260 لسنة 2019 بالموافقة علي خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي بسأن تقديم منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوي وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء والموقع بتاريخ 25-3-2019.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، معرضاً للتجهيزات المكتبية بمقر الهيئة العربية للتصنيع، لتأثيث وتجهيز المبانى الإدارية فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها الفلاح المصرى، يأتي على رأسها غياب نظام تسويق مناسب للمنتجات الزراعية وترك السوق لهوى التجار والوسطاء الذين يظلمون الفلاح مرة ويظلمون المستهلك مرة، وبالتالى فإن المواطن يذهب ضحية لغياب التسويق الجيد. Advertisements

في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تُولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها المقدمة إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس علي تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

بعد إصدار مجلس إدارة صندوق مصر السيادى أمس برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير تنفيذى، قرارًا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادى "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019، ننشر السيرة الذاتية للمدير التنفيذى الجديد لصندوق تحيا مصر والتى كانت كالتالى.

أعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق أمام أسوان في المواجهة المقرر إقامتها السبت في ثالث مواجهات بطولة الدوري العام بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات غد وبعد غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، على النحو التالى:

يبحث حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه عن مهاجم في الدوري المصري لضمه للمعسكر المقبل الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر الجارى.

اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي من إنتزاع المركز الثاني في قائمة الهدافين الأفارقة في دوري ابطال اوروبا على مدار التاريخ من الاسطورة الكاميرونية صامويل إيتو.



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