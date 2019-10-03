شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار عمل المخابز اليوم حتى 8 مساء لضعف شبكات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، توجيها وزاريا رقم 28 لسنه 2019، لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، باستمرار العمل بالمخابز اليوم حتى الساعة الثامنة مساء بدلا من الساعة الخامسة، لحين استقرار شبكات الاتصالات، مع السماح للمخابز بالاحتفاظ بالبطاقات الخاصة بالمواطنين، وصرف الخبز يدويا لحين عودة الشبكة للعمل الطبيعى.

القرار جاء بسبب ضعف بعض شبكات الاتصالات، مما أثر على ماكينات صرف الخبز فى بعض المخابز.

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وأكد التوجيه الوزارى أنه على مديرى المديريات والجهات الرقابية التابعة لهم متابعة سير العمل بالمخابز وضمان استقرار حركة الصرف للمواطنين فى سهولة ويسر، دون أى مشكلات.