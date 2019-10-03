شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل وأماكن انعقاد دوائر الإرهاب للعام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على تشكيل الدوائر التسعة للإرهاب بالمحاكم الجنائية، ومقرها مأمورية محكمة استئناف القاهرة فى مجمع طرة وأكاديمية الشرطة بالتجمع.

الدائرة الأولى ( د/1 ) تتشكل من المستشارين: محمد شيرين فهمى ، وعصام على أبو العلا، ورأفت زكى محمود حسين، وعمرو سعيد على إبراهيم وحسن مصطفى محمود السايس، وتنعقد بقاعة ( 1 ) بطرة.

الدائرة الثانية ( د/2 ) تتشكل من المستشارين: معتز مصطفى أحمد خفاجى، وسامح سليمان إبراهيم داود، ومحمد محمد محمد عمار، وتنعقد بقاعة ( 4 ) بطرة.

الدائرة الثالثة ( د/3 ) تتشكل من المستشارين: محمد ناجى شحاتة السيد، ومحمد محمد حسن عبد العال، وأحمد محمد عبد الحكم محمود، وتنعقد بأكاديمية الشرطة.

الدائرة الرابعة ( د/4 ) وتتشكل من المستشارين: شعبان عبد الرحمن محمد الشامى ، وياسر أحمد على الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر أحمد إسماعيل، وتنعقد بقاعة 4 بطرة.

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الدائرة الخامسة ( د/5 ) وتتشكل من المستشارين: حسين عبد الكريم حسين قنديل، وعفيفى محمود عبدالله المنوفى، وخالد محمد خير الدين بيومى، وتنعقد بقاعة 4 طرة.

الدائرة السادسة ( د/6 ) وتتشكل من المستشارين: أسامة عبد الشافى الرشيدى، ومحمد كامل محمد عبد الستار، ود. محمد ياسر أبو الفتوح ، ود.عادل محمد أحمد السيوى، وسامح سعيد أحمد، وتنعقد بقاعة ( 6 ) بطرة.

الدائرة السابعة ( د/7 ) وتتشكل من المستشارين: شبيب الضمرانى عبد الرحمن، وخالد سعد أحمد عوض، أيمن عثمان إبراهيم البابلى، وخالد أحمد سلامة محمد، وتنعقد فى قاعة ( 6 ) بطرة

الدائرة الثامنة ( د/8 ) وتتشكل من المستشارين: حسن محمود فريد السيد، وخالد محمد عبد العزيز على، وباهر بهاء الدين صادق، وتنعقد فى قاعة ( 6 ) بطرة

الدائرة التاسعة ( د/9 ) وتتشكل من المستشارين: محمد السعيد محمد عبد العزيز، ووجدى محمد عبد المنعم محمد، ود.على حسن إبراهيم عمارة، وتنعقد فى قاعة ( 2 ) بطرة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية السبت الماضى، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، حيث اعتمدت ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة للعام القضائى الجديد 2019- 2020.