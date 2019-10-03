محافظ القاهرة يشهد حفل السفارة الألمانية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حفل السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة العيد القومي لجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي يواكب مرور 30 عامًا على اتحاد ألمانيا الشرقية وألمانيا الاتحادية وهدم سور برلين الفاصل بينهما، ومرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة القاهرة ومدينتي فرانكفورت وشتوتجارت والتي تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات الرسمية والمحلية والشعبية.

وأكد المحافظ، خلال كلمته بالاحتفالية، أن الفترة الماضية شهدت كثير من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانب المصري ممثلًا في محافظة القاهرة والجانب الألماني ممثلًا في مدينتي شتوتجارت وفرانكفورت.

وتابع عبدالعال: "ونحن نتطلع معًا إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون نستكمل فيها مزيد من الإنجازات ونواصل مسيرة التعاون الثنائي المزدهر في ضوء المرحلة الحالية لبناء مصر الحديثة والتي بدأت في إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة بإنشاء العديد من المدن العمرانية الجديدة وعاصمة إدارية جديدة لمصر تدار بأحدث أساليب التكنولوجيا بما يساير التطورات العلمية العالمية، فضلًا عن إنشاء العديد من الطرق وشبكات مترو الأنفاق، وخلق العديد من المشروعات التي تزيد فرص الاستثمار المحلي والعالمي مع الاهتمام بالمحورين الأساسيين في بناء الإنسان المصري (الصحة والتعليم).

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وتقدم المحافظ بالشكر للجانب الألماني على إقامة العديد من الفعاليات مؤخرًا لتعريف مواطني فرانكفورت وشتوتجارت بالثقافة المصرية ونشر صور معالم القاهرة في المناطق والمواصلات العامة في إطار الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية الصداقة مع القاهرة.

ورحب المحافظ بالدكتور مارتن شايرر، نائب عمدة مدينة شتوتجارت لشئون الأمن العام والرياضة، والدكتور لوتس ريتيج، مستشار مجلس مدينة فرانكفورت، بحضور السفير سيريل نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، واللذان أكدا سعادتهما بالتواجد بالقاهرة وتأثرهما بالحفاوة التي يتم استقبالهما بها في أي مكان بالقاهرة واهتمامهم بتعزيز العلاقات مع مدينة القاهرة ومساهماتهما بتقديم الدعم الفني والتجارب والخبرات الألمانية في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم والتعليم المزدوج وتبادل الطلاب.

​كما أكد نائب عمدة مدينة شتوتجارت: "لدى كل منا ما يميزه عن الآخر ونحن نستخدم ما يميزنا لصالح الجميع ، ونحرص على مشاركة الجانب المصري في كافة المجالات منذ عام 1979، وأعرب عن سعادته بزيارة جناح شتوتجارت بالحديقة الدولية بمدينة نصر وأعلن عن التزامه بتدعيم الحديقة وإظهارها في أحسن صورة".