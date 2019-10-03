"قومي حقوق الإنسان": الأزمة الأخيرة كشفت "وضعية تردي الإعلام الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، حال وسائل الإعلام الوطنية، وقال في بيان أصدره اليوم إن العديد من أعضائه أشاروا في مداخلاتهم خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة التطورات والتظاهرات الأخيرة، إلى أن الأزمة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطلة عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني.

وتابع المجلس أن هذا الأمر اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلًا عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف.

كما انتقد المجلس خلال اجتماعه برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب، الأمين العام، تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية من بينها توقيفهم أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، مؤكدا أنه يخالف نصوص عديدة في الدستور.