برلماني: الاستقرار الأمني أدى لتبعات إيجابية في السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن إجراءات الحكومة في الآونة الأخيرة لدعم السياحة وحالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها الدولة، أدت إلى تبعات إيجابية على معدلات السياحة.

وأشار النائب، في بيان، الخميس، إلى أن إيرادات السياحة في مصر زادت بمقدار 2.7 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 12.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2018-2019، وقفزت مصر تسعة مراكز في مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، لتصل إلى المركز 65.

وأكد أن من أهم أسباب التحسن، أن مصر أصبحت الدولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستدامة البيئية والموارد الثقافية، بجانب تحسن مؤشر الأمن والحماية في المنطقة.

وأشاد النائب بخطة وزيرة السياحة ودورها في دعم الترويج المتميز للسياحة المصرية واستحداث آليات جديدة كانت لها أثر مباشر في هذا التحسن.