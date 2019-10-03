ننشر مصروفات المعاهد النموذجية والعادية بالأزهر ​-مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، المصروفات الدراسية، للمعاهد العادية والنموذجية، للعام الدراسي 2019\2020. ونص قرار وكيل الأزهر، على أن تبلغ مصروفات المرحلتين التمهيدية والابتدائية للمعاهد العادية 49 جنيها، والإعدادية 59 جنيها، والثانوية 72 جنيها، والمعاهد النموذجية على النحو التالي:

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