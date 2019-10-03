800 طربة حشيش و15 ألف قرص مخدر.. جهود مكافحة المخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي حملات أمنية بمديريتي أمن السويس ومطروح لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عنصر إجرامي سبق اتهامه في 4 قضايا لقيامه بالاشتراك مع آخر بمحاولة تهريب 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة وذلك في كمين أعد له حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.

كما تم ضبط "اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية مسجلة" حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبحوزتهما "460 طربة لمخدر الحشيش وزنت 46 كيلو جرام، 50 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 100 جرام لمخدر الأفيون".

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وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية مسجلة، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحوزته (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبطت الإدارة أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة مطروح، وذلك في كمين أعد له، ولدى استشعاره بالقوات فر هاربا ً متخلياً عن السيارة قيادته، وبتفتيشها عُثر على 15000 قرص مخدر وجارى تكثيف الجهود لضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.