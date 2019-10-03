عايرته بفشله دراسيا فخنقها.. ملابسات جريمة مراهق وشقيقته في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة عن ملابسات مقتل طفلة على يد شقيقها خنقا بشارع المحطة، صباح الخميس.

تلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بشارع المحطة.

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انتقلت قوة إلى محل الواقعة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، ومأمور القسم لفرض كردون أمني بمسرح الجريمة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، توصلت إلى أن المجني عليها "نوران" 14 سنة، عايرت شقيقها الأكبر "زياد" 16 سنة، بفشله دراسيا مما أثار حفيظته فخنقها بملاءة سرير.

وتمكن الرائد هشام فتحي معاون أول مباحث الجيزة، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.