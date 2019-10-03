جريمة طفل.. مراهق يخنق شقيقته بملاءة سرير في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مقتل طفلة على يد شقيقها في ظروف غامضة، اليوم الخميس. تلقى العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بشارع المحطة. Advertisements انتقلت قوة إلى محل الواقعة بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة. التحريات الأولية للرائد هشام فتحي، معاون أول مباحث الجيزة، توصلت إلى أن مراهقا يبلغ من العمر 16 سنة، أنهى حياة شقيقته "14 سنة" شتقا بواسطة ملاءة سرير في ظروف غامضة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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