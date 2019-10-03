تهديد بتسريب معلومات وتزوير ونصب على الإنترنت.. جهود قطاع نظم الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضبط 3 قضايا ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قد تمكنت عقب الفحص الفني وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الجيزة، الإسكندرية، المنوفية) من ضبط أحد الأشخاص (مدير وشريك شركة للتوريدات الطبية، مقيم بالجيزة) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات عبر شبكة الإنترنت، ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته (الحاسب الآلي المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها ، كما تم ضبط عدد 354 عبوة منشطات مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة بغرض الاستفادة منهم مادياً.

كما تم ضبط شخصين (طالبان، مقيمان بالمنوفية) لقيامهما بإدارة إحدى الصفحات عبر شبكة الإنترنت ونشر مشاركات تتضمن قدرتهما على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة والاتفاق مع الغير على إنهائها واستخراجها نظير مقابل مادي، حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وضبط (الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

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وأسفرت الجهود عن ضبط أحد المواطنين، مقيم الجيزة) بتضرره من مجهول لقيامه بسرقة حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" والتحصل منه على صور شخصيه له وتهديده وابتزازه بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها، فقد أمكن عقب تقنين الإجراءات تحديد مرتكبي الواقعة وهما (شقيقين، مقيمان بالإسكندرية) وتم تحديد أماكن الأجهزة التي استخدماها بمحل (إنترنت كافيه) بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان ، حيث تبين قيام صاحب المحل المذكور بإنشاء شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت على عدد من الأشخاص من بينهم المتهمين المُشار إليهما وذلك نظير مقابل مادى بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات (تم ضبطه) وضبط ( عدد 2 جهاز حاسب آلي "سيرفر" – عدد 4 جهاز راوتر - عدد 2 موزع وصلات "سويتش").. كما تم ضبط المتهمان المذكوران حال تواجدهما بمحل إقامتهما وبحوزتهما (جهازي هاتف محمول، ومبلغ مالي وقدره ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصري) وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب الخاص بالشاكي تتضمن عبارات تهديد وابتزاز بطلب مبالغ مالية.

كما تبين قيامهما بإنشاء وإدارة صفحات أخرى بموقع "فيس بوك" يقوما من خلالهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال نشر مشاركات تتضمن إعلانات عن عروض وهمية بأسعار مخفضة حيث يقوم الراغبين منهم بتحويل مبالغ مالية لهما، كما اعترفا المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً بغرض اختراق الحسابات الخاصة بالمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على صورهم الخاصة وتهديدهم وابتزازهم وقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.