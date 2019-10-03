وزير الداخلية يكافئ 694 من رجال الشرطة لجهودهم في تحقيق رسالة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 694 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن.

وكافئ الوزير 694 رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي، قطاع السجون ، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للمساعدات الفنية نظراً لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء وذلك خلال شهر سبتمبر 2019.

جاء ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.