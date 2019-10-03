زيارة مشؤومة.. سقوط هاربة من الإعدام في قضية قتل بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على ربة منزل هاربة من حكم بالإعدام بمنطقة العمرانية.

تمكن النقيب فواز حسين فواز، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، من ضبط "انتصار.أ" 53 سنة، ربة منزل مقيمة بترسة المنيب، وأصل إقامتها 14 شارع محمد عبد الرحمن تقسيم جوهر دائرة القسم، وذلك خلال زيارة أحد أقاربها بعد التأكد من ترددها عليه بصفة مستمرة.

تبين بالفحص أنها مطلوب تنفيذ عليها في قضية قتل محكوم فيها بالإعدام، وأقرت بالحكم الصادر ضدها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.