مصر | ضبط 832 طربة حشيش و50 كيلوجرام بانجو و15000 قرص مخدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 832 طربة حشيش و50 كيلوجرام بانجو و15000 قرص مخدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط 832 طربة لمخدر الحشيش و50 كيلو جرام لمخدر البانجو و15000 قرص مخدر.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة.. وذلك على النحو التالى:

ضبط (أحد العناصر الإجرامية –سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا) لقيامه بالإشتراك مع آخر.. بمحاولة تهريب (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام) مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة.. وذلك فى كمين أعد له حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.

ضبط (2 من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية مسجلة) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبحوزتهما (460 طربة لمخدر الحشيش وزنت 46 كيلو جرام–50 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 100 جرام لمخدر الأفيون).

Advertisements

ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية مسجلة)، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.. وبحوزته ( 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم إستهداف (أحد العناصر الإجرامية) لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة مطروح، وذلك فى كمين أعد له.. ولدى إستشعاره بالقوات فر هاربا ً متخليًا عن السيارة قيادته، وبتفتيشها عثر على (15000 قرص مخدر ) وجارى تكثيف الجهود لضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

